Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других государств не повлияет на превращение собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, сообщает агентство Anadolu.

«Турция приняла решение о смене статуса Святой Софии с музея на мечеть на основании желания и воли народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение», — подчеркнул турецкий лидер.

Он также отметил, что те, кто критикуют действия Турции, не в силах бороться с исламофобией на своей территории. Помимо этого, решение о смене статуса собора он назвал суверенным правом.

Ранее Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО

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