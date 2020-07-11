Причинами гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стали лавина и очень плохая видимость, которая не позволила людям найти палатку, заявил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», — сказал прокурор.

По его словам, когда лавина начала сходить, группа Дятлова экстренно покинула палатку через разрезы и ушла от нее на 50 м — к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины и туристы все сделали правильно, передает слова Курьякова РИА-Новости.

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