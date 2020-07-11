Система плотин Mose длиной 1,5 км, состоящая из 78 мобильных шлюзов, установлена в Венеции, страдающей от сильных наводнений.

Шлюзы создают четыре защитных барьера, два из них установлены районе Лидо, по одному — в Маламокко и Кьодже.

В случае очень высокого прилива сжатый воздух поступает в 78 шлюзовых ворот и освобождает их от воды, поэтому они поднимаются и блокируют прилив, поступающий в венецианскую лагуну.

10 июля, прошло испытание системы, которое продолжалось 90 минут. По словам представителей мэрии, барьеры могут быть развернуты в течение получаса. Элизабетта Шпиц, курировавшая проект, сообщила, что испытания будут продолжаться еще 18 месяцев.

Minval.az