Бельгия расширяет действие масочного режима в связи с активным распространением заболеваемости коронавирусом.

С 11 июля маски нужно будет носить в магазинах, кинотеатрах, местах отправления культа, музеях и библиотеках. «Этот список может со временем меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в нашей стране. Рекомендуется носить маску и в других местах общего пользования», – сообщается в релизе правительства страны.

Отметим, что ношение маски до сегодняшнего дня уже было обязательным в общественном транспорте и на работе, связанной с близком контактом с третьими лицами, например, в парикмахерских.

Бельгийцы, пренебрегающие правилами, штрафуются, а организации, не соблюдающие масочный режим, закрываются.

https://newdaynews.ru/europe/697124.html

Minval.az