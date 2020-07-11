Социальная сеть Instagram начала блокировать контент, в котором упоминается лечение гомосексуализма. Об этом пишет портал Dazed.

«Cеть не позволяет атаковать людей по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, поэтому обновляет политику, дабы запретить пропаганду услуг репаративной терапии», — заявила директор по общественной стратегии соцсети Тары Хопкинс.

Она же подчеркнула, что для внедрения нового механизма контроля за подобными публикациями потребуется время, поэтому запрещенные посты будут удаляться постепенно.

Под запрет в Instagram попадают в том числе отзывы об эффективности терапии гомосексуализма, а также посты с положительной оценкой и поддержкой практики.

Minval.az