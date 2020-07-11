Учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) «глубоко сожалеет» о решении властей Турции отменить постановление правительства от 1934 года о придании собору Святой Софии статуса музея.

Решение Государственного совета Турции (высшего административного суда) было принято без предварительных обсуждений, подчеркивается в заявлении ЮНЕСКО. Собор является «шедевром архитектуры и уникальным свидетельством взаимодействия Европы и Азии на протяжении веков», отметила генеральный директор организации Одри Азулай.

Minval.az