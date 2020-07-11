Во Франции водитель автобуса, которого избили пассажиры без масок, скончался в пятницу, 10 июля, сообщает агентство AFP со ссылкой на родственников умершего. Филипп Монгийо стал жертвой «крайне жестокого нападения», которое привело к смерти головного мозга, заявил представитель городской прокуратуры.

Инцидент произошел 5 июля в городе Байонне на юго-западе Франции. Монгийо попросил троих мужчин, собиравшихся сесть в автобус, надеть защитные маски, а также попытался проверить билет у еще одного. Маски являются обязательными для пассажиров общественного транспорта в свете борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Нарушители правил избили водителя, а затем сбежали с места происшествия и укрылись в квартире одного из нападавших. Монгийо в бессознательном состоянии был доставлен в больницу.

Двое нападавших — молодые люди в возрасте 22 и 23 лет — уже попадали в поле зрения полиции. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство. Еще двоим предъявлено обвинение в неоказании помощи человеку, находящемуся в опасности. Все фигуранты взяты под стражу.

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