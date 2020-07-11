С 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции», — сказала она на брифинге.

По словам вице-премьера, авиасообщение начнут возобновлять со странами, заболеваемость COVID-19 в которых составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни в таких государствах не должен превышать одного процента.

«И рассчитывается этот показатель, 40 на 100 тысяч населения, за 14 дней — то есть известный нам всем инкубационный период», — объяснила она.

Авиационным властям, отметила Голикова, нужно будет провести переговоры и выяснить, какие страны соответствуют этим критериям. Авиасообщение будет возобновляться по принципу взаимности.

Minval.az