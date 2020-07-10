На Балеарских островах с 13 июля сделают ношение защитных масок в общественных местах обязательным, вчера это правило было введено в Каталонии.

В целом в Испании ношение средств индивидуальной защиты необходимо только в непосредственной близости от других людей.

В Каталонии с четверга каждый человек старше шести лет должен носить маску, аналогичные правила будут введены и на Балеарских островах. Нарушение повлечет за собой штраф в размере 100 евро, передает Channel News Asia.

Есть исключения, например, при занятиях спортом, купании и загорании на пляже маски не нужны.

Региональный руководитель Балеарских островов Франсина Арменгол охарактеризовала ситуацию на архипелаге как «контролируемую», но предупредила, что люди не должны терять бдительность, поскольку «вирус продолжает жить среди нас».

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