В США установлен рекорд по заражению коронавирусом за сутки — SARS-CoV-2 выявлен почти у 66 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

За все время в стране столкнулись с COVID-19 более 3,1 миллиона человек, страна по-прежнему занимает первое место в мире по этому показателю. С начала эпидемии от коронавируса в США скончались более 133 тысяч, выздоровели — 970 тысяч человек.

Накануне американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи объявил, что глобальная пандемия началась только сейчас. По его словам, ситуация с коронавирусом ухудшится в ближайшем будущем, так как инфекция только начала активно распространяться в Бразилии, ЮАР и в Азии. Кроме того, в США ее пока не научились контролировать.

Minval.az