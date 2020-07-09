По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 на 9 июля в мире превысило 12 млн человек, умерли почти 550 тысяч. Лидером по обоим показателям по-прежнему остаются США — более 3 млн и 132,3 тысяч человек соответственно. На вторых позициях в обеих категориях — Бразилия. Великобритания — самая пострадавшая страна в Европе: 288,5 тысяч заболевших (7 место в мире) и 44,6 тысячи умерших (3 место в мире).

Ситуация в мире ухудшается. Так, в Каталонии, регионе на северо-востоке Испании, введено правило обязательного ношения масок на улице, даже там, где возможно социальное дистанцирование. Выходить на улицу без маски можно только детям до 6 лет. Решение было принято в связи с новой вспышкой заражаемости в районе города Льейда, где власти могут ввести локальный локдаун.

В Бельгии, как сообщает Би-би-си, с этой недели также становится обязательным ношение масок в магазинах. Ранее правило распространялось только на общественный транспорт и музеи.

Научное сообщество Франции предупреждает, что стране грозит вторая волна эпидемии, так как после отмены карантина в большинстве общественных мест люди не соблюдают социальную дистанцию. «Вирус продолжает циркулировать, гораздо медленнее и более контролируемо, но он все еще здесь», — сказал французской Le Monde глава научного совета страны Жан-Франсуа Дельфресси.

В Токио также зафиксировано рекордное суточное число новых случаев заболевания Covid-19 с начала эпидемии — 220 зараженных. Власти говорят, что статистический скачок связан с более масштабным тестированием. Однако медики указывают, что очаговые вспышки стали появляться по всей стране вскоре после того, как чуть более месяца назад был ослаблен карантин.

Эпицентрами новой вспышки в Токио стали кварталы развлечений, где сконцентрированы бары, рестораны и ночные клубы. В эти выходные правительство Японии планировало снова открыть стадионы и спортивные арены с условием, что число болельщиков на трибунах не будет превышать 5 тысяч человек. Однако при новом развитии ситуации с Covid-19 и на фоне общественного недовольства планы могут быть пересмотрены. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии коронавирусом заболели 20,5 тысяч человек, умерли — 982.

Мельбурн, второй по величине город Австралии, с полуночи среды вновь на карантине. 12 районов города уже находились в карантине всю прошедшую неделю. Улицы Мельбурна опустели, люди снова стоят в очередях в магазины с соблюдением максимальной социальной дистанции. Кафе и рестораны вернулись к режиму работы только на вынос.

Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление экономиста Джейкоба Киркегора из американского Института мировой экономики Петерсона.

По словам исследователя, из-за решения не вводить карантин ради построения всеобщего иммунитета смертность от коронавируса в Швеции оказалась намного выше, чем в соседних скандинавских странах, которые вводили режим ограничений, а также в США, лидирующих по числу заражений и смертей от инфекции в мире.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что в стране могут продлить и ужесточить карантинный режим. Кроме того, в республике не хватает более трех тысяч медиков для борьбы с коронавирусом.

В свою очередь аким Нур-Султана Алтай Кульгинов считает, что продление режима карантина в стране зависит от граждан. «Будет ли продлен карантин или не будет, зависит от каждого из нас. Как вы помните, мы объявляли режим ЧП, вводили карантин, придерживались строгих правил. Это в определенной мере помогло. Однако, со смягчением карантинных мер после 11 мая, граждане стали забывать о соблюдении норм. Как вы видите, возросло количество заболевших граждан. Мы не должны повторять эти ошибки. Как вы заметили, режим был правильным подходом, не наблюдалась нагрузка на врачей и государственный бюджет. Во время ЧП граждане сидели без работы и соблюдали режим. Это было для нас значительным расходом, а доходов не было. Теперь мы вынуждены ввести двухнедельный карантин», — сказал Алтай Кульгинов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Власти Болгарии продлили до конца июля действие режима чрезвычайной ситуации из-за увеличения в стране случаев заражения COVID-19, сообщает издание The Sofia Globe. Такое решение было принято на совещании координационного штаба по борьбе с коронавирусом во главе с премьером Бойко Борисовым. Срок действия ЧС должен был завершиться 14 июля.

Колумбия также из-за коронавируса продлевает режим карантина до 1 августа: президент Иван Дуке в ходе своего выступления перед гражданами страны в Боготе сообщил о продлении режима общенационального карантина, истекающего 15 июля.

В Киргизии приостанавливается междугороднее автобусное сообщение до улучшения эпидемиологической ситуации, сообщил в четверг республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. По последним данным, в стране зарегистрировано более 8800 случаев заражения коронавирусом, 116 человек скончались от инфекции, 3053 человека излечились.

В Палестине также ужесточили меры предосторожности в связи с двумя летальными исходами от осложнений COVID-19 в стране за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба палестинского правительства.

Сообщается, что режим карантина продлили еще на пять дней, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. По данным палестинской полиции, уже были закрыт 121 магазин, конфискованы 55 автомобилей и арестованы 13 граждан за нарушение карантина.

Minval.az