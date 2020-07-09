Евросоюз (ЕС) должен прекратить переговоры о приеме Турции, которые стали исторической ошибкой. Об этом заявил в четверг Манфред Вебер, глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС — консервативной Европейской народной партии (ЕНП), выступая на сессии Европарламента, передает ТАСС.

«Переговоры о приеме Турции оказались исторической ошибкой, которая вызвала только фрустрацию в Турции и не привела страну ближе к ЕС. Мы должны прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС и разработать новую легальную основу для наших отношений с этой страной», — заявил он.

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