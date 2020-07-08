В популярной у туристов провинции Камбоджи Сиемреап запретили убой собак на мясо, блюда из него больше не будут подавать в ресторанах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bangkok Post.

«Провинцию Сиемреап посещают более 2 млн туристов ежегодно, именно там находится храм Ангкор-Ват, охраняемый UNESCO. Провинция стала первым местом в Камбодже, где запретили убой собак на мясо, признав их разумными и полезными животными», — пишет газета.

Всего в Камбодже ежегодно забивают на мясо около 3 млн собак. Во многом это обусловлено иностранным спросом: такие блюда интересуют туристов из Южной Кореи, которые чаще всего посещают Камбоджу.

«Отныне тот, кто будет пойман на торговле собачьим мясом, будет обязан подписать отказ от этого. А в случае повторного нарушения — заплатить штраф», — отмечает издание. Защитники животных надеются, что запрет распространится на всю территорию Камбоджи.

Убой собак на мясо все еще распространен в некоторых частях Лаоса, Вьетнама и Таиланда. Чаще всего это происходит во Вьетнаме, где существует поверье, что употребление собачьего мяса приносит удачу.

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