Житель Бразилии стал третьим человеком в мире, излечившимся от ВИЧ, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Science.

При этом ученые подчеркивают, что для окончательного подтверждения выздоровления ему необходимо сдать еще некоторые анализы.

Излечившийся — 36-летний мужчина, который, чтобы сохранить в тайне личные данные, попросил называть его «пациентом из Сан-Паулу».

Он прошел курс приема агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов в сочетании с никотинамидом, что позволило уменьшить количество вирусных частиц в его организме до нуля.

В марте прошлого года он прекратил терапию, с тех пор ВИЧ в его крови не обнаружили.

В большинстве случаев отказ от антиретровирусных препаратов приводит к росту вирусных частиц в течение нескольких недель, однако у «пациента из Сан-Паулу» этого не произошло.

Более того, антитела к ВИЧ у него также упали до крайне низкого уровня. Как отмечает издание, это может значить, что в лимфоузлах и кишечнике очистились инфицированные клетки. Тем не менее врачам еще предстоит провести соответствующие исследования.

До этого было известно лишь о двух пациентах, излечившихся от ВИЧ, им обоим делали пересадку костного мозга во время лечения от рака.

Minval.az