Правительство Таиланда одобрило законопроект, легализующий однополые браки. Об этом сообщает Reuters.

В случае принятия закона Таиланд станет второй страной в Азии после Тайваня, где разрешена регистрация однополых союзов, при которой пары могут усыновлять ребенка, претендовать на наследство и совместно владеть имуществом.

Закон распространяется только на те браки, где по крайней мере один из супругов является гражданином Таиланда.

Спикер парламента Ратчада Танадирек назвала этот законопроект «важным шагом для таиландского общества в продвижении равных прав однополых пар на создание семьи и жизни в качестве партнеров».

В 2019 году Тайвань стал первой страной, где разрешены однополые браки. Во Вьетнаме они декриминализованы, однако государство их не признает.

Minval.az