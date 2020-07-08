Глава МИД Германии Хайко Маас подверг критике решение США выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Решением прекратить сотрудничество с ВОЗ США посылают неверный сигнал в неподходящее время», — приводит в среду «Интерфакс» слова министра.

«Для того, чтобы справиться с вызовами, нам требуется международное сотрудничество, а не национальные единоличные подходы», — подчеркнул Маас.

«Мы не можем разобрать плотину и построить новую, когда вода прибывает», — сказал министр.

«Мы, без сомнения, извлекаем уроки из того, как мы справляемся с COVID-19, и проведем необходимые реформы. Мы намерены сосредоточиться на этой задаче в надлежащее время», — заявил Маас.

Minval.az