Министерство инфраструктуры Украины направило правительству Азербайджану на рассмотрение ряд инфраструктурных проектов в области транспорта, сообщает пресс-служба министерства.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел рабочую встречу с послом Азербайджана в Киеве Эльмирой Ахундовой, сообщает «Интерфакс».

«Криклий положительно оценил результаты 12-го заседания совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое состоялось 30-31 января 2020 года в Киеве. Он также напомнил, что министерство направило на рассмотрение азербайджанской стороны ряд инфраструктурных проектов в области транспорта для возможной их реализации за счет государственного целевого кредита со стороны Азербайджана», — отмечается в сообщении.

Министр подчеркнул, что Украина ожидает позитивного решения азербайджанской стороны и готова предоставить всю необходимую дополнительную информацию относительно этих проектов.

Криклий отметил, что Украина заинтересована в увеличении количества разрешений, либерализации или свободном доступе к рынку услуг автоперевозок и готова провести очередное заседание смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок как в режиме онлайн, так и фактически, чтобы обсудить этот вопрос.

«Стороны также обсудили возможность восстановления прямого регулярного авиационного сообщения между двумя странами», — подчеркивается в информации.

Minval.az