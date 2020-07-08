Иран отказался выплачивать компенсации семьям украинцев, погибших в сбитом в январе 2020 года украинском Boeing 737.

По словам замглавы МИД Украины Евгения Енина, 7 июля Тегеран отклонил первоначальное предложение украинской стороны о выплате компенсаций, однако в Киеве надеются на продолжение переговоров. Он надеется, что «под воздействием ряда факторов» Иран вернется к переговорному процессу.

Енин подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных суммах компенсации, потому что они определяются по результатам комплексной экспертизы. По словам заместителя министра, сегодня все зависит от политической воли иранской стороны, пишет УНИАН..

Minval.az