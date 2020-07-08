Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в среду на регулярном брифинге предположил, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может понадобиться направить специальные миссии специалистов для поиска источников происхождения коронавируса и в другие страны, помимо Китая.

«Установление первоисточника заболевания — это продолжающийся процесс. Немного забегая вперед, возможно, появится потребность в том, чтобы подобные миссии были направлены и в другие страны и регионы мира», — сказал он, комментируя готовность Китая принять такую делегацию властями КНР, передает ТАСС.

«Мы достигли с ВОЗ базового консенсуса о том, что установление источника является крайне сложной научной задачей, которую предстоит решить ученым и специалистам в сфере медицины», — добавил он. «Международное сотрудничество и исследования в этой сфере помогут нам лучше понять источник и пути передачи заболевания», — резюмировал дипломат.

На дополнительный вопрос о том, какие города Китая специалисты ВОЗ намерены посетить, официальный представитель внешнеполитического ведомства заявил, что конкретные детали визита прорабатываются и будут опубликованы позже.

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