Сомнолог из австралийского города Сидней Оливия Ареццоло (Olivia Arezzolo) раскрыла опасные последствия недосыпа.

По словам Ареццоло, первые признаки недостатка сна — синяки и мешки под глазами. «Хотя в некоторой степени эти симптомы могут передаваться по наследству, сон меньше восьми часов способен усугубить проблему», — подчеркивает эксперт. Мешки под глазами возникают, когда пересушенная из-за недосыпа кожа задерживает воду, чтобы оставаться увлажненной.

Также из-за недостатка сна кожа не вырабатывает достаточное количество коллагена, который предотвращает появление морщинок. Так, неполноценный сон приводит к преждевременному старению и ухудшению состояния кожи. Согласно исследованиям, у людей, которые спят ночью менее пяти часов, регенерация кожного барьера снижается на 30 процентов.

«В результате кожа становится тусклой и безжизненной», — подчеркивает Ареццоло. Ученые также выяснили, что люди, страдающие недосыпом, менее довольны своим внешним видом. «Именно коллаген влияет на упругость или дряблость вашей кожи, — утверждает сомнолог. — Исследования доказывают, что 70 процентов коллагена синтезируется во время глубокого сна».

Из-за некачественного сна организм вырабатывает гормон стресса кортизол, который приводит к обезвоживанию. В результате кожа становится сухой. Кроме того, после такого сна у человека ослабевает иммунная система и появляется акне. Сомнолог советует спать ежедневно от семи до девяти часов и пить много воды, чтобы не обезвоживать организм, пишет издание Daily Mail..

Minval.az