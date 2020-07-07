Посольство Азербайджана в России прокомментировало видео, снятое гражданином Азербайджана Рашидом Ариф оглу Мамедовым и сопровождающим его лицом 6 июля перед зданием посольства.

Как говорится в сообщении посольства, эти люди в видео сообщают, что хотят поехать в Азербайджан, но несмотря на их обращение в посольство, их никто не принял и не проинформировал.

«Это абсолютно не соответствует действительности. 2 июля вице-консул посольства, первый секретарь Ровшан Ахундов лично встретился с Рашидом Мамедовым и проинформировал о текущей ситуации. 6 июля сотрудник консульского отдела посольства, третий секретарь Мусанниф Дадашов дважды говорил с ним по телефону и еще раз проинформировал о текущей ситуации.

В ходе беседы стало известно, что Рашид Мамедов не прошел регистрацию на портале www.evegedirem.info. До его сведения был донесено, что в первую очередь в Азербайджан в порядке очереди отправляются около двух тысяч наших граждан, прошедших регистрацию на портале.

Чартерными рейсами, организованными «Азербайджанскими авиалиниями», наряду с зарегистрированными на портале, отправляются в нашу страну граждане, имеющие серьезные проблемы со здоровьем. В таком случае вопрос его возвращения в Азербайджан остается открытым», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что карантинный режим в Азербайджане и России продлится до 1 августа текущего года: «По этой причине в консульском отделе посольства не проводится личный прием граждан. Объявление об этом размещено на интернет-странице посольства и перед административным зданием.

Наряду с этим, обращения граждан принимаются посредством электронной почты и «горячей линии». С 19 марта по 7 июля текущего года только на «горячую линию» посольства поступило более 155 тысяч обращений. Каждое обращение рассматривалось индивидуально, оказывалась помощь.

Мы неоднократно предупреждали находящихся в России граждан Азербайджана, что до 1 августа текущего года границы закрыты, и целесообразно им оставаться там где они находятся. Как видно из снятого на улице провокационного видео эти люди, которые не носят маски и перчатки и не соблюдают социальную дистанцию, игнорируют сделанные им предупреждения.

Они проводят съемку перед посольством с целью оказать давление на посольство и пытаются убедить общественность поверить в их ложь, намеренно не показывая вывешенное перед зданием объявление о приостановлении приема граждан в консульском отделе посольства».

Minval.az