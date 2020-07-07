Греция и Турция могут решить спорные вопросы и без посредников.

Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил радиокомпании Skai Radyo.

Глава греческого правительства подчеркнул важность диалога между Афинами и Анкарой.

«Греция и Турция — два соседних государства. Между ними существуют разногласия по многим вопросам, но это не значит, что их не надо обсуждать»,- сказал политик.

Мицотакис отметил, что некоторое время назад по собственной инициативе провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом без участия Берлина.

«Я поставил госпожу Меркель в известность. Афинам и Анкаре не нужны посредники и судьи. Официальные каналы связи снова работают, наши консультанты могут контактировать»,- сказал он.

Мицотакис также подчеркнул, что диалог Турции и ЕС не касается Греции, и это не Афины настояли на том, чтобы Брюссель 1 июля не включил Турцию в список безопасных стран для посещения.

Глава греческого правительства также прокомментировал кипрское урегулирование, которое, по его словам, сказывается на турецко-греческих отношениях.

«Греция по своему усмотрению будет защищать свои неоспоримые суверенные права. Я настаиваю на дипломатическом решении вопроса»,- добавил он.

Minval.az