Microsoft планирует избавиться от одного из старейших элементов Windows.

Журналисты заметили, что в актуальной версии ОС для разработчиков под названием Windows 10 Build 20161 возможности раздела «Панель управления» были ограничены. В частности, при нажатии на одноименный пункт меню система начала открывать встроенное приложение «Настройки». Перенаправление связывают с обновлением интерфейса операционной системы и упразднением дублирующих элементов.

По данным издания, несмотря на однозначные намеки на устранение элемента, некоторые настройки в системе до сих пор доступны только через панель управления. Например, в приложении «Настройки» нет пункта «Дополнительные параметры питания». По поиску данной конфигурации Windows перенаправляет пользователя в классическую панель управления. Опрошенные изданием специалисты заявили, что панель управления не исчезнет из Windows как минимум до 2021 года, сообщает издание Windows Latest.

Minval.az