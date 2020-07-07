Известный немецкий ученый Йоханнес Краузе, профессор археогенетики – науки, которая занимается изучением истории человечества и жизни на Земле на основе анализа генетического материала — ДНК рассказал в интервью DW о том, что науке не известно ничего про так называемый «русский геном», просто потому что его не существует в природе.

«Никакого типично русского генома не существует. Жители России обладают почти всем генетическим разнообразием, встречающимся сегодня за пределами Африки. Это такое же попурри, как и в Европе. В последние 5000 лет Россия была одним из самых динамичных регионов планеты с генетической точки зрения. Проходящий по ее огромной территории степной пояс, соединяющий Восточную Европу с Азией, был своего рода автобаном, по которому очень часто перемещались мобильные группы, будь то скифы, гунны, авары, монголы. Все это вело к широкомасштабному генетическому обмену.

Существенные генетические сдвиги произошли и в новейшей истории России. В 20-м веке — в 30-е, 40-е, 50-е годы, да и потом, в 60-е и вплоть до 90-х годов — на ее территории наблюдалась особенно сильная мобильность, если выражаться политически нейтрально. Все это очень изменило местное население. Так что в сегодняшней России нет четких генетических границ, их вообще нет на карте мира. Все перемешано. Никаких генетических отличий жителей России от других обитателей Евразии не зафиксировано», — заявил он.

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