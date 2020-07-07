В связи с пандемией китайские власти приняли решение запретить продажу живой домашней птицы и убой животных на рынках.

Торговцы убеждены, что это гарантирует максимальную свежесть продуктов.

После вспышки коронавируса в середине июня в Пекине на оптовом рынке Синьфади был усилен контроль над торговыми точками. Более 70 процентов китайского мяса, птицы, морепродуктов и фруктов и овощей продается на таких рынках, сообщает швейцарское информационное агентство SDA.

Тем временем Агентство по регулированию рынков призвало усилить надзор за безопасностью пищевых продуктов.

Живые животные, в том числе дикие, продавались на рынке в городе Ухань. Ученые предполагают, что новый вирус изначально появился у летучих мышей и впервые распространился на человека в Китае в конце прошлого года. В результате в КНР была запрещена продажа и потребление диких животных.

Minval.az