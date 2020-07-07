Ухань, как и несколько регионов в центре и на востоке Китая, затапливает после проливных дождей. Предупреждение об угрозе сильных ливней и наводнения объявлено также в Шанхае и в провинции Анхой, сообщают СМИ.

В районе подтоплены дома, где проживает полмиллиона человек. Однако эвакуированы пока не все пострадавшие. Местные жители оказались в ловушке, после того, как стихия размыла дороги и снесла мосты. Теперь людей вывозят на лодках. Ураганы, которые сопровождают ливни, нарушили линии электропередачи, повалили десятки деревьев. В горных районах постоянно сходят оползни.

Кроме того, наводнения в китайской провинции Аньхой нарушили нормальную жизнь более 420 тысяч человек. Сильнее всего от наводнений пострадали города Хуаншань, Сюаньчэн, Аньцин, Тунлин, Чичжоу, Уху и Бэнбу. Ливнями повреждено или разрушено более 600 жилых строений.

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