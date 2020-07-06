Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, после ДТП с которым погиб Сергей Захаров, заявил в эфире телеканала «Россия 24», что собрал достаточно доказательств невиновности актёра.

«Задача адвоката собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал, что давайте подождём, вину всегда признать успеем», — сказал он (цитата по RT).

Как отметил адвокат, теперь предстоит посмотреть, какую оценку доказательствам даст суд.

«Если мы поймём, что в суде наше доказательство необоснованно и не имеет юридической силы, конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения», — добавил Пашаев.

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