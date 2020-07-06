Уровень смертности от COVID-19 упал в Соединенных Штатах на 39%. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Трамп отметил, что американская программа тестирования продолжает лидировать в мире.

По его данным, смертность от коронавируса в США «почти на самом низком уровне в мире». В настоящее время число смертей в стране сократилось в 10 раз по сравнению с пиком пандемии, утверждает президент.

Добиться значительного снижения уровня смертности от COVID-19 позволило лечение гидроксихлорохином, заявил Трамп, ссылаясь на исследование организации здравоохранения Генри Форда.

Minval.az