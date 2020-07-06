Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сходил в паб и подстригся после ослабления мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом, как пишет «Газета.ру», сообщает Evening Standard со ссылкой на официального представителя премьера.

Представитель не стал раскрывать место и стоимость стрижки политика. Выпить Джонсон сходил в один из пабов рядом с его загородной резиденцией «Чекерс».

Работа пабов, ресторанов и парикмахерских была возобновлена в Великобритании 4 июля.

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