Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают сделанное международной группой ученых предложение признать, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе организации.

«Мы осведомлены о статье и изучаем ее содержание с нашими техническими экспертами», — сказали в ВОЗ.

Ранее газета The New York Times сообщила, что группа исследователей, в которую входят 239 специалистов из 32 стран, подготовила открытое письмо руководству ВОЗ. В нем предлагается признать, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем, надолго задерживаясь в воздухе. Как следует из материала, группа ученых считает, что содержащие вирус мельчайшие капли жидкости, которые выделяются, когда зараженные чихают или кашляют, могут оставаться в воздухе дольше, чем полагает ВОЗ. Поэтому, отмечают исследователи, организации следует пересмотреть некоторые свои рекомендации.

По информации британской газеты The Guardian, это открытое письмо будет опубликовано на следующей неделе в научном журнале Clinical Infectious Diseases, который издает Оксфордский университет.

Minval.az