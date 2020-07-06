Американскому актеру Элайдже Вуду заплатили за поддержку главного соперника Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Виктора Бабарико. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».

Как оказалось, звезда «Властелина колец» записал видео в поддержку экс-главы Белгазпромбанка через сервис Cameo. Уточняется, что при помощи этой платформы у знаменитостей можно заказать различные ролики за определенную плату.

Ранее подруга сына Бабарико Эдуарда Александра Зверева выложила на своей странице в Instagram обращение Вуда. В ролике можно увидеть знак сервиса Cameo.

«Виктор и Эдуард Бабарико, привет! Это Элайджа. Ваши друзья из Беларуси попросили меня послать вам слова поддержки. Я только что прочитал о вашей ситуации — и, конечно, она ужасна. Надеюсь, вы скоро выйдете на свободу, и все это останется в прошлом», — заявил актер.

Кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: часть 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем»), часть 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере»), часть 2 статьи 431 («Дача взятки повторно либо в крупном размере»). Он находится в СИЗО КГБ с 19 июня.

Minval.az