Ученый-юрист Сюй Чжуанжунь, известный как самый влиятельный критик Коммунистической партии Китая (КПК) и председателя КНР Си Цзиньпина, арестован полицией.

Собеседники агентства рассказали, что 57-летнего профессора пришли арестовывать более 20 сотрудников полиции. Они провели у него дома обыск и конфисковали его компьютер, а самого мужчину увезли в неизвестном направлении, и выйти с ним на связь не удается.

Чжуанжунь в 2018 году был отстранен от преподавания в престижном университете Синьхуа после ряда статей с критикой власти: он осуждал цензуру, усиление авторитарной власти КПК, отмену ограничения на два срока для китайского лидера, а также критиковал лично Си, называя его «невеждой» и «клоуном».

Некоторое время в 2020 году ученый находился под домашним арестом, но 30 июня был формально освобожден в рамках массовой амнистии в честь годовщины основания КПК. По словам его друзей, Чжуаньжунь был готов к тому, что государство так или иначе подвергнет его преследованию, информирует Reuters.

Minval.az