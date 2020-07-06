Австралия с 7 июля закроет границу между наиболее густонаселенными штатами Виктория и Новый Южный Уэльс, чтобы сдержать вспышку коронавируса в Мельбурне, столице Виктории. Об этом пишет Reuters.

В последний раз движение между штатами закрывали 100 лет назад, во время пандемии испанского гриппа.

Премьер-министр Виктории Даниэль Эндрюс заявил, что это необходимый шаг, однако он, вероятно, станет ударом по экономике Австралии, поскольку она приближается к спаду впервые за почти три десятилетия.

За прошедшие сутки в Мельбурне выявили 127 новых случаев инфицирования, это самый большой суточный прирост с начала пандемии. Двое человек умерли — впервые более чем за две недели.

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