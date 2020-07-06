Пока в целом ряде стран ведется разработка вакцины от коронавируса и подбор препаратов для лечения заболевания, министерство сельского хозяйства Индонезии представило антивирусное ожерелье на основе эвкалипта, которое по замыслу создателей способно помогать в лечении инфицированных и даже защищать от передачи COVID-19, сообщает ТАСС.

«Специалисты из национального агентства исследований и развития здравоохранения соединили образцы более 700 разновидностей эвкалипта», — рассказал руководитель ведомства Сьяхрул Ясин Лимпо. По его словам, «испытания показали, что если носить подобный травяной сбор в течение 30 минут, то погибают около 80% вирусов, подобных COVID-19». Министр также заявил, что «лично носит «антивирусное ожерелье» при посещении различных общественных мероприятий».

Замдиректора базирующегося в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана Эравати Судойо отметила, что «компоненты эвкалипта ранее были признаны эффективными для борьбы с вирусами». Однако, предупредила она, «для утверждений о способности этого растения защищать именно от коронавируса необходимы длительные исследования».

В Индонезии выявлено свыше 62,1 тыс. случаев инфицирования, более 3 тыс. человек умерли. По этим показателям страна занимает первое место в Юго-Восточной Азии.

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