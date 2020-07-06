Королевский монетный двор (Royal Mint) решил отметить более чем полувековое творчество британского музыканта Элтона Джона золотой памятной монетой номиналом £1 тыс. ($1247), аукционная стоимость которой, по оценкам экспертов, превышает £68 тыс. (более $85 тыс.). Об этом сообщает Би-би-си.

На монете, созданной по дизайну художника Брэдли Моргана Джонсона, изображены соломенная шляпа, фирменные круглые очки из двух нот и бабочка под надписью Elton John. Такое же изображение украшает монеты в честь рок-музыканта в других исполнениях, самая доступная из которых номиналом £5 ($6,2) поступает в продажу по цене £13 ($16,2).

«Элтон Джон, без сомнения, стал легендой музыки королевства и признан одним из самых успешных певцов и авторов песен своего поколения, — заявила представитель Royal Mint Клэр Макленнан. — И мы рады таким образом отметить его значительный вклад в британскую музыку». Королевский монетный двор вместе с музыкантом работает, по ее словам, и над созданием коллекционного раритета, который будет выставлен на аукцион, все средства от его продажи поступят в благотворительный фонд Элтона Джона — Charitable Trust.

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