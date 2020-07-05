Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон провел 648-й матч в чемпионате Италии. Поединок против Торино стал для вратаря рекордным и позволил превзойти по этому показателю Паоло Мальдини.

Буффон рассказал, до какого момента планирует выступать в профессиональном футболе.

«Мне пришлось долго ждать этого рекорда, но это не было проблемой. Я очень счастлив, хотя до сих пор не особо думал о рекорде.

Буду выступать до 43 лет. Но мне нужно следить за ситуацией, если что, я всегда готов уйти, если не будет хватать важного элемента — способности играть на топ-уровне.

Пока у меня будет мотивация и хорошая форма, я буду продолжать выступать, потому что только это приносит мне удовольствие», — цитирует слова Буффона «Корреспондент» со ссылкой на Sky Sport Italia.

Minval.az