Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попросил смягчить наказание за самовольный уход из расположения сборной Португалии, сославшись на свои заслуги перед футболом и спортивные достижения, сообщает Record.

Напомним, футболиста отстранили от сборной на месяц и оштрафовали на €225.

В паузе на матчи сборных у Роналду произошел конфликт с наставником национальной португальской команды Жорже Жезушем. Роналду самовольно покинул расположение национальной команды из-за ссоры с тренером — 41-летний футболист пропустил три последние тренировки в составе сборной после того, как не вышел по решению тренера в составе на матч против Норвегии в Лиге наций. После пресс-конференции, на которой Жезуш не гарантировал Роналду место в составе на предстоящую игру с Данией, Криштиану направился в аэропорт, откуда вылетел на своем частном самолете.

Роналду остаётся рекордсменом сборной Португалии по числу голов и матчей: на его счету 146 мячей в 233 встречах.