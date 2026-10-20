Дортмундская «Боруссия» столкнулась с неожиданной проблемой перед вылетом в Баку на матч с азербайджанским «Сабахом» в рамках Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Bild.

В день вылета выяснилось, что самолёт не сможет взять на борт весь багаж немецкой команды из-за превышения допустимого веса.

В итоге часть вещей отправили в Баку более ранним рейсом, которым также летели спонсоры и журналисты. Это позволило команде избежать промежуточной посадки для дозаправки.

Матч «Сабах» — «Боруссия» (Дортмунд) состоится сегодня в 20:45 на Бакинском олимпийском стадионе.