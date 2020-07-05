Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Израиле является экстренной, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе заседания правительства.

Новая вспышка заболеваемости представляет угрозу для израильской системы здравоохранения, отметил Нетаньяху. Он добавил, что в стране могут быть приняты новые меры по противодействию распространению коронавируса.

«Газета.ру» отмечает, что ранее Нетаньяху заявлял о возвращении Израиля к политике ограничений из-за роста числа заболевших.

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