В Бразилии тысячи протестующих вышли на акции против действий президента Жаира Болсонару, который игнорирует смертельную пандемию COVID-19. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на Aljazeera.

«Тысячи людей бросили вызов пандемии коронавируса в Бразилии, чтобы протестовать против действий президента Жаира Болсонару на фоне растущего возмущения из-за реакции власти на пандемию», — сказано в сообщении.

Согласно последним данным Университета имени Джонса Хопкинса (США), Бразилия находится на втором месте по количеству случаев коронавируса – 1577004, а также по количеству жертв – 64265 человек.

Накануне бразильское правительство приостановили публикацию общего количества смертей и инфицированных COVID-19. Такой шаг критики назвали попыткой скрыть истинный масштаб эпидемии в крупнейшей стране Латинской Америки.

Minval.az