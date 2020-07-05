Председателем и лидером партии «Народ против коррупции» избран двоюродный племянник президента России Роман Путин.

Читайте также: Племянник Путина может возглавить партию «Народ против коррупции»

Об избрании Путина на 5-летний срок главой партии сообщил председатель генполитсовета Григорий Анисимов на съезде партии, пишет РИА Новости.

Роман Путин вступил в партию «Народ против коррупции» 21 июня, он был избран тайным голосованием.

В партии считают, что Путин, как «успешный предприниматель, общественный и политический деятель» придаст организации новый импульс в реализации антикоррупционной деятельности.

Minval.az