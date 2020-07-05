Роман Путин, двоюродный племянник Владимира Путина, может возглавить партию «Народ против коррупции», говорится на ее сайте. Кандидатуру Романа Путина на пост председателя и лидера рекомендовало бюро генполитсовета партии. Решение о статусе племянника президента и его деятельности в руководстве партии должен принять ее съезд, который состоится сегодня в Москве.

Роман Путин был принят в ряды партии только 21 июня 2020 года. Партия ожидает, что с его приходом получит новый импульс в развитии и антикоррупционной деятельности, а также в реализации социальных проектов.

В марте Роман Путин говорил «Коммерсанту», что намеревается создать собственную политическую партию на базе движения «Люди дела», которое было создано в феврале. Путин стал его председателем. «Коммерсанту» он заявил, что главной целью новой партии будет прохождение в Госдуму.

Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата президента страны. Игорь Путин входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка (у них у всех были отозваны лицензии). Роман Путин был оперативником ФСБ, в 2012-м его назначили советником губернатора Новосибирской области на общественных началах, но уже в 2013-м уволили. В 2014-м Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, но затем она сменила название на ООО «Путин Консалтинг» и переехала в Россию: с 2016 года она зарегистрирована в Рязани с уставным капиталом 10 000 рублей, следует из данных СПАРК. Роман Путин — единственный владелец ООО «Путин Консалтинг». С 2013 года Роман Путин возглавляет попечительский фонд Федерации тхэквондо России. Как следует из СПАРК, Роман Путин также возглавляет компании «Арбат нефтегаз» (владеет на 100%), «Звезда ойл» (бывший совладелец), «Партнер-Восток» (владеет на 100%) и «Русюгэкспорт» (владеет 100%). Еще 10% ему принадлежат в компании «Роснефтехиминжиниринг».

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