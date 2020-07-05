До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 180680 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 19 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 5225.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 205758, поскольку еще у 1148 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 46400 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено свыше 3,63 млн анализов.

Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Ur9TokRl3Q — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2020

Minval.az