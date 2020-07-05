Второй день переговоров по заполнению и эксплуатации водохранилища «Хедаси» на Голубом Ниле, под эгидой Африканского союза, закончилось безрезультатно.

Как сообщает «Анадолу» со ссылкой на Министерство водных ресурсов Судана, на второй день переговоров Эфиопия, Египет и Судан предложили свои точки зрения по юридически и технически вопросам.

«Стороны могут достигнуть договоренности, однако для этого требуется больше усилий и политической воли», — считают в Хартуме.

В Министерстве водных ресурсов и ирригации Египта также признали отсутствие подвижек в диалоге с Эфиопией и Суданом

Переговоры по заполнению и эксплуатации водохранилища «Хедаси» на Голубом Ниле продолжатся 6 июля, отметили в Каире.

Эфиопия пока никак не прокомментировала итоги второго дня переговоров.

Переговоры между сторонами возобновились в пятницу, 3 июля по инициативе Южной Африки, председательствующей в Африканском союзе. Конфликт за водные ресурсы Нила продолжается с 2011 года, когда Эфиопия изменила русло Голубого Нила в рамках строительства водохранилища «Хедаси».

Эфиопия, обеспечивающая около 90 процентов своих потребностей в электроэнергии за счет ГЭС, стремится увеличить выработку энергии за счет гидроэлектростанции на водохранилище «Хедаси».

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