Мусульманам в Малайзии запретили пользоваться приложением FaceApp, сообщается на сайте муфтия федеральных территорий Малайзии. Отмечается, что приложение с функцией смены пола и возраста может привести к проблемам идентификации личности, а также нанести ущерб репутации человека, передает интернет-портал «Inc.Russia» со ссылкой на издание Star.

В документе муфтий ссылается на Коран и призывает мусульман более разумно подходить к выбору приложений и использовать их в «благих целях».

«Мы повторяем, что мусульмане не должны использовать FaceApp, делиться изображениями лиц, которые были изменены, и редактировать фотографии лиц, чтобы поменять пол», – говорится в заявлении.

Minval.az