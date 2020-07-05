Специалист по продвижению социальных медиа Евгения Кулиш раскрыла способ слежки соцсетей за пользователями в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, любое действие пользователя в сети можно описать алгоритмами под настройки таргетированной рекламы. Эксперт напомнила о ситуациях, когда после обсуждения какого-либо товара его реклама выходит на странице в социальной сети.

Кулиш пояснила, что это общий алгоритм для распространения рекламы во всех соцсетях и на всех платформах.

«Для рекламы в Instagram выставляются определенные настройки через Facebook, они ранжируются в зависимости от бюджета: чем больше денег вы заливаете в показы рекламы, тем более точные настройки можете выставлять», — рассказала специалист. Она добавила, что по такому принципу реклама работает везде.

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