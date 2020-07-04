Иран подал протест в Международный суд из-за воздействия американских санкций на страну во время пандемии коронавируса, сообщает агентство Mehr со ссылкой на заместителя президента.

«Учитывая бесчеловечные и противоречащие правам человека санкции, по предложению заместителя по правовым вопросам был подан новый протест в Международный суд относительно воздействия санкций на распространение заболевания, вызываемого новым типом коронавируса», — заявила заместитель президента Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди во время своего выступления в медицинском исследовательском центре в Тегеране.

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