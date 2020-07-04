Американцы Джоуи Честнат по прозвищу «Челюсти» и Мики Судо стали победителями международных соревнований по скоростному поеданию хот-догов, которые состоялись в субботу в Нью-Йорке и были традиционно приурочены к национальному празднику — Дню независимости США. Как заявили организаторы, чемпионы побили мировые рекорды в категориях для мужчин и женщин, передает ТАСС.

Состязания с 1972 года проводит на набережной Кони-Айленд в нью-йоркском районе Бруклин американская сеть закусочных Nathan’s. На этот раз из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом, конкурс впервые прошел в помещении и без зрителей. Где именно, организаторы не уточнили. Трансляцию вел телеканал ESPN.

Честнату, приехавшему из города Сан-Хосе (штат Калифорния), удалось съесть 75 хот-догов за 10 минут. Он побил собственный рекорд, установленный в прошлом году. Тогда Честнат справился с 71 хот-догом. Это уже пятая его победа подряд с 2016 года.

«Это было трудно», — сказал Честнат журналистам после завершения состязаний. Он отметил, что «хот-доги сегодня хорошо приготовлены». По словам Честната, соревноваться в помещении оказалось несколько проще, чем на открытом воздухе.

Судо, приехавшая из Лас-Вегаса (штат Невада), защитила чемпионский титул среди женщин в седьмой раз подряд. Ей удалось за 10 минут проглотить 48 с половиной хот-догов. Как заявили организаторы, таким образом Судо побила мировой рекорд для женщин. Он был установлен Соней Томас по прозвищу «Черная вдова» из штата Вирджиния. На состязаниях в 2013 году Томас сумела съесть 45 хот-догов. «Я чувствую себя отлично», — заверила Судо журналистов. Она отметила, что упорно готовилась к соревнованиям.

Победители турнира — и мужчины, и женщины — помимо денежного вознаграждения в размере $10 тыс. получают также пояса. Для мужчин он цвета горчицы, с которой в США часто едят сосиски. Для женщин — розовый. За второе место платят $5 тыс., за третье — $2,5 тыс.

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