Турция превратилась в сильного регионального игрока. Позиции Анкары сильны как никогда. Об этом заявил в субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган на открытии нового административного здания одного из налоговых управлений Стамбула, передает «Анадолу».

По словам главы государства, попытки определенных кругов отбросить Турцию в прошлое, и замедлить ее демократическое и экономическое развитие, обречены на провал.

«Наша страна продолжит идти по намеченному курсу», — подчеркнул глава государства.

Президент привлек внимание к успехам Турции в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, что вызвало обеспокоенность у недругов Анкары.

«Пандемия не в силах остановить реализацию экономических программ Турции. Показатели инфляции в нашей стране в ближайшем будущем опустятся до однозначного уровня», — пообещал Эрдоган.

Президент Турции далее раскритиковал отношение Европейского союза к своей стране.

«Евросоюз открыл свои двери для стран-кандидатов намного более отсталых, чем Турция в экономическом, демократическом и инфраструктурном плане. Однако Анкара все еще ждет позитивного ответа на вступление в ЕС. Все это показатель обеспокоенности достижениями Турции», — сказал глава государства.

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