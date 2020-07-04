Работник Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь назвал самые опасные позы для сна. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Врач подчеркнул, что привычка засыпать на боку искривляет позвоночник и лишает человека полноценного отдыха. При таком положении поясничные мышцы находятся в напряжении и постепенно теряют эластичность. Это негативно влияет на поясничный отдел позвоночника и в конечном счете приводит к дискомфорту и болям в спине.

Лю Чунь также не рекомендует спать на животе, поскольку в такой позе происходит смещение шейных позвонков, а мышцы остаются напряжены. Это чревато развитием шейного спондилеза и болей в пояснице. Помимо этого, врач советует не спать головой на высокой подушке, чтобы не искривлять позвоночник.

Врач описал две позы, которые помогут расслабиться и как следует выспаться. По его мнению, первым делом следует подобрать оптимальную по высоте подушку, чтобы не изгибались шейные позвонки. «Двумя ногами обхватите другую подушку и согните ноги в коленях примерно на 130 градусов, чтобы позвоночник был одной горизонтальной прямой линией и мышцы могли быть полностью расслаблены», — порекомендовал он.

Любителям спать на боку Лю Чунь посоветовал класть опору под руку и ногу, которые находится в искривленном положении. Он подчеркнул, что людям с заболеваниями сердца не следует засыпать на левом боку.

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